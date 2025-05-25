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        2 kulağı ve yüzünün bir kısmı kesilmiş halde ölü bulundu; kesik kulaklar bulunamadı

        DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde Halit Tire (56), evinin bahçesinde komşusu tarafından ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 19:37 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:40
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        2 kulağı ve yüzünün bir kısmı kesilmiş halde ölü bulundu; kesik kulaklar bulunamadı
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        DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde Halit Tire (56), evinin bahçesinde komşusu tarafından ölü bulundu. Tire'nin 2 kulağının ve yüzünün bir kısmının kesik olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesik kulaklar bulunamadı.

        Olay, sabah saatlerinde kırsal Dağal Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçilik yapan Halit Tire, evinin bahçesinde komşusu tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Tire'nin hayatını kaybettiğini ve iki kulağının ve yüzünün bir kısmının kesik olduğunu belirledi. Vücudunda herhangi bir kesici delici alet izi bulunmayan Tire'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı’nın morguna kaldırıldı.

        Öte yandan evde ve bahçede yapılan araştırmada Tire'ye ait kesik kulaklar bulunamazken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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