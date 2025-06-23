Otobüsteki kavgada gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan kadın, itiraz sonrası tutuklandı (2)
SAVCILIKİTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDIDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu otobüsünde tesettürlü kadın ile tartışan ve 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından gözaltına alınıp, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan S.
SAVCILIKİTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu otobüsünde tesettürlü kadın ile tartışan ve 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından gözaltına alınıp, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan S.E. adlı kadın, savcılığın itirazı sonrası tekrar gözaltına alındı. S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklandı.
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