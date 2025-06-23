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        Otobüsteki kavgada gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan kadın, itiraz sonrası tutuklandı (2)

        SAVCILIKİTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDIDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu otobüsünde tesettürlü kadın ile tartışan ve 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından gözaltına alınıp, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 17:44 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:44
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        Otobüsteki kavgada gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan kadın, itiraz sonrası tutuklandı (2)
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        SAVCILIKİTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu otobüsünde tesettürlü kadın ile tartışan ve 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından gözaltına alınıp, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan S.E. adlı kadın, savcılığın itirazı sonrası tekrar gözaltına alındı. S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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