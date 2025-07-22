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        Tesisatçı cinayetinde 2 mahkemenin verdiği beraat kararını Yargıtay bozdu

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Burak Durna'nın (27) 2021'de tabancayla öldürülmesine ilişkin yargılandığı davada Recep H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:23 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:30
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        Tesisatçı cinayetinde 2 mahkemenin verdiği beraat kararını Yargıtay bozdu
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Burak Durna'nın (27) 2021'de tabancayla öldürülmesine ilişkin yargılandığı davada Recep H.'ye (42) yerel mahkeme tarafından delil yetersizliğinden verilen ve istinaf mahkemesi tarafından da onanan beraat kararını, Yargıtay bozdu. Recep H.'nin yeniden yargılanmasını isteyen Yargıtay, bozma kararına delillerin eksik incelenmesi ve dosyadaki noksanlıkları gerekçe gösterdi.

        Olay, 21 Ocak 2021 akşamı, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna, evine gireceği sırada yan binadaki boş daireden tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Durna'yı, eşi Seher Durna, kapı önünde kanlar içinde buldu. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Burak Durna, hayatını kaybetti.

        Denizli Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ile Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Durna'nın saldırıya uğradığı bina ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Şüphelinin, Burak Durna'ya ait evin yanındaki apartmanın 1'inci katındaki boş dairenin balkon kapısını kırıp, içeriye girdikten sonra pusuya yattığı belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Cinayet Bürosu ekipleri, olayı çözmek için Durna'nın başta yakınları olmak üzere arkadaşlarının da ifadesini aldı. Ekipler, Durna'nın cinayet şüphelisi olarak komşusu Recep H.'yi 25 Nisan 2022'de gözaltına aldı. Suçlamayı kabul etmeyen Recep H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Denizli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan ve 13 ay tutuklu kalan Recep H. delil yetersizliğinden 22 Mayıs 2023'te beraat etti. Yerel mahkemenin kararı, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi tarafından da 18 Nisan 2024'te onandı. Ancak 2 mahkemenin beraat kararı, Yargıtay tarafından 10 Haziran'da bozulup tekrar yargılanmasına karar verildi.

        AVUÇ İÇİ İZİ ARAŞTIRILMALI

        Kararda ateş edildiği değerlendirilen binadaki kapıdan alınan avuç izinin sanık Recep H.'ye ait olup olmadığının araştırılması gerektiği belirtildi. Maktul ve sanığın olay tarihinde kullanmış oldukları telefon numaraları ile IMEI bilgilerinin de incelenmesi gerektiğine kararda yer verildi. Kararda ayrıca, "Tespit edilen numaralarla ilgili arama, mesajlaşma ve baz bilgilerini gösterir HTS kayıtlarının temin edilerek maktul, sanık ve tanık N. arasında iletişim olup olmadığına dair ayrıntılı rapor alınmasına, maktulün telefonunda bulunan 12 Ocak 2021 tarihinde çekildiği iddia edilen video ile ilgili inceleme yapılarak, videoda görülen aracın plakasının tespit edilmeye çalışılması ve videonun taraflarla ilgili olup olmadığının araştırılması gerektiği gözetmeksizin eksik inceleme ile sanığın beraatine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur" denildi.

        'HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

        Öldürülen Burak Durna'nın eski eşi Seher Durna'nın avukatı Melike İlkgül Yurttürk, "Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce yapılan inceleme sonucunda mahkemece sanık Recep H. hakkında verilen beraat kararının bozulmasına hükmedildi. Yargıtay'ın kararında, bizim daha önceki aşamalarda belirttiğimiz incelenmeyen delillerin bulunduğu, eksikliklerin giderilmesi gerektiği gerekçesiyle beraat kararını bozulduğu belirtildi. Yargılama tekrar yapılacak. Bu konudaki hukuk mücadelemiz devam edecek" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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