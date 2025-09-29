Merkezefendi Belediyesi Basket - Bursaspor: 75-65

BASKETBOL Süper Ligi'nin ilk haftasının son maçında Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 75-65 yendi. İlk periyotu Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor karşısında 19-18 önde bitirdi. Ev sahibi ekip devreyi de 42-35 önde tamamladı. 3’üncü periyotta da 52-49'luk skorla üstünlüğünü sürdüren Denizli ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor Basketbol karşısında karşılaşmayı 75-65 kazandı.

