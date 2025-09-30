Merkezefendi ilk kez iyi başladı

BASKETBOL Süper Ligi'nde beşinci sezonuna giren Merkezefendi Belediyesi Basket, sezonun açılış maçında Bursaspor'u 75-65 yenerek moral tazeledi. Denizli ekibi ligde ilk kez sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Antrenör Zafer Aktaş, takımının mücadelesinden memnun olduğunu ancak geliştirmeleri gereken önemli noktalar olduğunu vurguladı. Zafer Aktaş, "Süper Lig’de beşinci yılımız. İlk dört seneye mağlubiyetle başlamıştık. Bu sezon kazanmaya başlayalım istedik. Çünkü bir başlangıç, bir sezonun gidişatını da belirleyebilir. Bu maçtaki enerjimiz de zaten bunu gösterdi" dedi.

Yeni bir kadro kurduklarını, bazı oyuncuların sakatlıktan döndüğünü ve takımın henüz tam oturmadığını belirten Antrenör Zafer Aktaş, özellikle son periyottaki hatalara dikkat çekip, "Son periyotta çok fazla top kaybı yaptık. Topu çembere bile gönderemeden döndüğümüz pozisyonlar oldu. Bu da maçın sonunu daha zorlu hale getirdi. Oyunun kontrolünü ele almamız gereken anları daha iyi değerlendirmeyi öğrenmeliyiz. Bu da zamanla, tecrübeyle olacak" açıklamalarını yaptı.