Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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DENİZLİ (AA) - Denizli'ye bağlı ilçelerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlanıyor.

Çivril Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çivril Kaymakam Vekili ve Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı.

Törende, şiirler okundu, şarkılar söylendi ve öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

- Kale

Kale ilçesi Atatürk Meydanı'ndaki törende Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla öğrenciler mini bir gösteri yaptı.

Törene Kale Kaymakam Vekili Mücahit Enes Yıldız'ın da aralarında olduğu protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Daha sonra belediye bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Kurulan stantlarda, çocuklara balon, pamuk şekeri, oyuncak ve hediyeler dağıtıldı.

- Honaz

Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla Honaz Kaymakamı Hamit Genç'in makamında tebrikleri kabul ile başlayan törene Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Dirik, Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Honaz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz ile daire amirleri katıldı.

İlçe stadyumda devam eden törende, Kaymakam Genç, ve Honaz Belediye Başkanı Kepenek, vatandaşların bayramını kutladı.

Burada öğrenciler şiir okudu, gösteri sundu.

​​​​​​​Sarayköy, Bekilli, Serinhisar, Baklan, Çameli, Babadağ, Buldan, Çardak, Beyağaç, Çal, Güney, Tavas, Acıpayam ve Bozkurt ilçelerinde kutlamalar yapıldı.

Vatandaşlar törenlere yoğun katılım gösterdi.

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