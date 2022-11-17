Denizli'de sağlık çalışanlarından kadına şiddete karşı kamu spotu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de sağlık çalışanları, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık olması amacıyla "Kadına el kalkamaz" başlıklı kamu spotu hazırladı.

Serinhisar Devlet Hastanesinde görev alan sağlık çalışanları kadına şiddetin azaltılmasına yönelik kamu spotu çekmeye karar verdi. Çalışmada, hastane çalışanlarının gönüllü rol aldığı 1 dakika 48 saniyelik kamu spotu çekildi.

Kamu spotunda şiddeti önlemek amacıyla uygulanan Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme de yer aldı. ​​​​​​​



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