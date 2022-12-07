Denizli'de leblebinin çorbası yapıldı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kafe işletmecisi Sıdıka Esen'in yaptığı "leblebi çorbası" basına tanıtıldı.

Leblebinin tanıtımı ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla Kızılhisar Yerel Eylem Grubu Derneği'nce yürütülen AB destekli proje kapsamında Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen tanıtım toplantısında katılımcılara, leblebi çorbası ikram edildi.

Dernek Müdürü İlker Özmen, yaptığı açıklamada, leblebi çorbasını Denizli'ye kazandırarak yemek yelpazesini geliştirmek istediklerini söyledi.

Çorbayı tadanlardan olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Özmen, "Çorbamızın patentini alacağız. Bu çorbayı Türkiye'de ve dünyada farklı lezzet arayanlara ulaştıracağız. Bu sayede Serinhisar ve Denizli'ye yeni bir ürün kazandırarak yemek ürünleri yelpazesini çeşitlendirmiş olacağız." dedi.

"Leblebi çorbası"nı bulan Sıdıka Esen ise leblebinin çerez olarak tüketiminin yanı sıra mutfakta malzeme olarak kullanılmasını istediklerini belirtti.

Leblebili kurabiye, dondurmalı tatlı, helva ve baklava yapmayı da denediğini ancak en çok çorbanın beğenildiğini anlatan Esen, "Leblebi çorbasının evlere ve Türk mutfağına girmesini istiyorum." diye konuştu.



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