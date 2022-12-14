Muğla'da bulunan kemik parçalarının, Bayram Tosun'a ait olduğu kesinleşti

Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda 3 yıl önce bulunan kemik parçalarının 13 yıldır kayıp olarak aranan ve öldürüldüğü öne sürülen Bayram Tosun'a ait olduğu kesinleşti.

İzmir Adli Tıp Kurumu, Bayram Tosun'un öldürüldüğü iddiası üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kimsesizler mezarlığından çıkarılan kemik parçaları üzerindeki incelemesini tamamladı.

DNA incelemesi sonucu, Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda 3 yıl önce bulunan ve o dönemde kime ait olduğu belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına gömülen kemik parçalarının, Bayram Tosun'a ait olduğu belirlendi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

- Olayın geçmişi

Denizli'nin Çameli ilçesindeki evinden 2009'da ayrılarak Menteşe ilçesine çalışmaya giden Bayram Tosun'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulunmuş, o dönem aramalar sonuç vermemişti.

Bayram Tosun'un iş arkadaşı V.T'nin (52) karısı K.T. (48), geçen ay katıldığı bir televizyon programında, Tosun'un kocası tarafından öldürüldüğünü, cesedinin de Menteşe ilçesindeki araziye gömüldüğünü söylemişti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, V.T. ile K.T'yi İstanbul'daki televizyon stüdyosunda gözaltına almıştı. K.T'nin ifadesi üzerine, erkek kardeşi K.B. de (35) Denizli'de yakalanmıştı.

K.T. ve K.B'nin ifadeleri üzerine 26 Kasım'da Menteşe ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'ndeki Hazankuyu mevkisinde dedektör köpek ve iş makineleriyle arama çalışması başlatılmış ancak sonuca ulaşılamamıştı.

Jandarmanın araştırması sonucu, bölgede 2019'da insan kemiği parçalarının bulunduğu, o dönem kime ait olduğu tespit edilemeyen kemik parçalarının kimsesizler mezarlığına gömüldüğü tespit edilmişti. Kimsesizler mezarlığından çıkarılan kemik parçaları, DNA incelemesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Gözaltına alınan üç şüpheli ise tutuklanmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.