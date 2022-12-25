Denizlispor Kulübünün seçimli genel kurulu 10 Ocak'ta yapılacak

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DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, 10 Ocak 2023'te yapılacak.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 10 Ocak Salı günü saat 18.30'da yapılması planlanan kongre, çoğunluk sağlanamaması veya başka bir sebeple ertelenmesi halinde 18 Ocak Çarşamba günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Genel kuruldaki gündem maddeleri arasında "yeni yönetim kurulunun gizli oyla seçimi" de yer alıyor.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşülecek.







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