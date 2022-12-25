Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Hasan Özdemir'in (62) kullandığı sepetli motosiklet, Kutlubey Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
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