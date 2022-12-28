Denizli'de 1 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü serbest bırakıldı.
Pazartesi akşamı, Sultan Sevinç'in (51) öldüğü 12 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Ömer Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kazada yaralananların tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Burdur'un Yeşilova ilçesinde toprağa verildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Mehmet A. idaresindeki 20 S 0144 plakalı tekstil işçilerini taşıyan minibüs, Bozburun Mahallesi'nde, Ömer Y'nin kullandığı 31 NAB 66 plakalı tırla çarpışmış, kazada 12 kişi yaralanmış, minibüsten savrulan Sultan Sevinç hayatını kaybetmişti.