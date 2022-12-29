Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Türk Telekom maçında taraftarından destek bekliyor

DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Türk Telekom'u konuk edecek Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in kulüp başkanı Veli Deveciler, karşılaşmaya taraftarlarını beklediklerini söyledi.

Veli Deveciler, yaptığı yazılı açıklamada, bu sezon hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirtti.

Çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Deveciler, "Türk Telekom ile kendi evimizde oynayacağız. Bu zorlu maç öncesi eksiklerimiz var. Ancak çok güçlü ve inandığımız bir ekibimiz de var. Ligde artık hiçbir maçın telafisi yok. Şimdi bu mücadelenin, kavganın içinde yalnız kalmak istemiyoruz. Dostlarımızı, Denizli'yi ve basketbolu seven herkesi maça bekliyoruz. Denizli'nin coşkusunu, takımına nasıl sahip çıktığını hep birlikte gösterelim." ifadelerini kullandı.

Tüm rakiplerin çekindiği bir takım haline geldiklerini anlatan Deveciler, "Salonumuzu doldurup, son saniyeye kadar desteği bırakmayalım. Birlikte olduğumuzda yenemeyeceğimiz takım yok. 2022 yılını harika bir maçla ve galibiyetle uğurlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

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