Denizli'de hava destekli trafik denetimi yapıldı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıl başına doğru trafik yoğunluğunun arttığı kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimleri sıkılaştırdı.

Ekipler bu kapsamda kenti Muğla ve Antalya'ya bağlayan yollardaki uygulama noktalarının yanında havadan da "Mil Mi-17" tipi helikopterle denetim yapıyor.

Helikopterden kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere, uygulama noktalarında cezai işlem uygulanıyor.

- Yaralamalı kaza helikopterden bildirildi

Öte yandan havadan denetimler sırasında Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde bir minibüsün devrildiğini gören jandarma ekibi durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 20VD 892 plakalı minibüsün sürücüsü Adnan Aksoy, hastanede tedavi altına alındı.





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