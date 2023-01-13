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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor-Eyüpspor maçının ardından

AA

Denizlispor-Eyüpspor maçının ardından

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 1-0 yenilen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Şimdi rakip yendi güle güle evine gidecek. Biz de üzülerek evimize döneceğiz." dedi

Giray Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın konuşmasını sonraya bırakıp gerçekleri konuşmak istediğini aktaran Bulak, hakemin net penaltıyı nasıl görüp neden penaltı veremediğine anlam veremediğini anlattı.

Bugün mağlup olduklarını belirten Bulak, "Yakalandığımız pozisyonlar oldu. Ama dürüstçe mücadele ettik. Belki çok pozisyon üretemedik diğer maçlara göre. Karşımızda güçlü bir takım var. O değişiklik yapıyor. Bizim elimiz kolumuz bağlı, transfer hesabımız var. Oyuncu alamıyoruz. Ama hiç olmazsa oyuncu yetiştiriyoruz. Alttan oyuncu alıyoruz. Yürekli oynamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı yüreklendiriyoruz. Ne var yani? Şimdi bir tarafta küme düşme barajında olan bir takım bir tarafta da lider takım." diye konuştu.

Bulak, rakibi bloke etmeye çalışırken karşılarına başka şeyler çıktığını belirterek, "Onun için çok fazla konuşmanın daha alemi manası yok. Biz bu hafta konuşacağız. Bizden sonra başkası konuşacak. Bizden geçen hafta başkaları konuştu. Herkese bir şeyler söyleniyor zaten. Tebrik ediyoruz. Oynadılar, kazandılar. Söyleyecek çok fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.


- Üzülmez: "Bizim kazanmaya ihtiyacımız var"


Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Üzülmez, zor bir maç olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim kazanmaya ihtiyacımız var. Lig yarışı içerisinde zirvede yolumuza devam etmek için. İkinci yarı ilk maçlar zor oluyor. Bugün de karşımızda hakikaten çok diri bir takım vardı. Mücadele eden bir takım vardı. Oyuna iyi motive olmuş bir takımına karşı hakikaten oyuncularımın özellikle ikinci yarıda göstermiş oldukları mücadele bizleri mutlu etti. İlk yarıda çok fazla pozisyonun olmadığı bir müsabaka oldu. İkinci yarı oyuncularımı uyarmamızla beraber hakikaten doğru işler yaptık. Pozisyonlarımız var kaçırdığımız çok net pozisyonlarımız var."

İkinci yarı oyun içerisinde çok doğru işler yaptıklarını dile getiren Üzülmez, "Bu geçiş oyunu hakikaten bizleri bugün mutlu etti. Denizlispor deplasmanında bu kadar pozisyondan birini değerlendirdiğimiz için biz de mutluyuz. Uzun bir lig ve önemli bir takımız, kaliteli oyuncularım var. Bu ligde mücadele etmemiz gerektiğini her fırsatta söylüyorum. Bu lig hakikaten çok kolay bir lig değil, mücadele gücünün ön plana çıktığı bir lig. Her takımın her takımı zorlayabileceği bir lig. Biz oyuncularımla aynı dili konuştuk ilk yarı boyunca ve lider bitirdik. İkinci yarıda da Allah nasip ederse oyuncularımla beraber bu sinerjiyi bundan sonraki haftalarda daha da çok çalışarak, arttırarak Eyüpspor takımı hedeflerine ulaştırmak istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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