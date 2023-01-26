Denizli'de "İlk Evim Projesi"nin kuraları çekildi

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DENİZLİ (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Denizli'de inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi.

Pamukkale, Merkezefendi, Acıpayam, Çivril, Honaz, Sarayköy, Çal, Tavas, Kale, Buldan, Çardak, Serinhisar, Bozkurt, Babadağ, Bekilli, Beyağaç ve Baklan ilçelerinde yapılacak 3 bin 150 konut için Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde kura töreni düzenlendi.

Kurada ismi çıkanlar duygusal anlar yaşadı.

Hak sahibi Osman Uçar, AA muhabirine, ev sahibi olacağı için mutlu olduğunu söyledi. Uçar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayten Demirtaş da ismi açıklandığında çok duygulandığını belirtti.

Kura çekimlerinin yarın da aynı yerde devam edeceği öğrenildi.

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