Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

DENİZLİ (AA) - Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Denizli-Antalya kara yolunda, ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya ile Denizli-Muğla kara yollarındaki bazı noktalarda buzlanmalar meydana geldi.
Dün akşam yaklaşık 3 saat kapalı kalan ve gece tekrar ulaşıma açılan Denizli-Antalya kara yolunda, bugün de uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik ekipleri, Kelleci Kardeşler mevkisi ile Serinhisar ilçesinde oluşturdukları noktada, ağır tonajlı araçlar ile kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.
Karayolları ekipleri de yolu açık tutmak için çalışma yapıyor.