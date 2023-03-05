Denizli'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Aydoğmuş yönetimindeki 20 AFC 668 plakalı otomobil, Kirazlıyayla Mahallesi yakınlarında Ahmet Acar'ın kullandığı 20 AIJ 092 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücü Aydoğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hafif ticari araçtaki Ahmet Acar ile Anıl Demirçelik, otomobildeki Buse Avşar ve Serhat Aydoğdu yaralandı.

Yaralılar ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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