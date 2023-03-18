Denizli'de sahte kimlikle bankalardan kredi çeken 7 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, sahte kimlikle 27 ildeki banka şubelerinden 47 kişi adına kredi çektiği belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte kimliklerle bankalardan kredi çektiği tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Denizli, Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler A.P. (61), H.K. (62), N.B. (52), B.O. (64), T.K. (45), İ.T. (26) ve O.G. (51) gözaltına alındı.

Denizli'ye getirilen 7 zanlı, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, 27 ildeki banka şubelerinden 47 kişi adına toplam 3 milyon 711 bin lira kredi çektiği tespit edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.