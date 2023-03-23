Denizli'de Afet Master Planı çalışmaları başladı

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DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kenti afetlere dirençli hale getirmek için oluşturdukları Afet Master Planı kapsamında çalışmalara başladıklarını belirtti.

Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, Afet Master Planı hakkında bilgi veren Zolan, AFAD ile yaptıkları değerlendirme sonrası Bozburun Mahallesi'nde 65 bin metrekare büyüklüğünde çadır alanı planladıklarını söyledi.

Denizli'de 2017 yılında 1/25000 ölçekli plan yaptıklarını hatırlatan Zolan, plan doğrultusunda arazi kullanımına esas jeoloji etüt raporu hazırlandığını, yerleşim yerlerinin de bu rapor doğrultusunda oluşturulduğunu kaydetti.

AFAD ile yaptıkları çalışmalar neticesinde kentin toplanma alanlarını belirlediklerini, Zemin Etüt Sistemi ile de binaların tüm yapım aşamaları takip edeceklerini aktaran Zolan,"19 ilçemizde yapılan zemin etütleri Denizli Büyükşehir Belediyemizde toplanacak, kontrolleri yapılacak. Denizli'mizin neresinde ne var, sıvılaşma nerede, zemin kalitesi, standartları nedir? Bunlar bize yol haritası olacak." dedi.

Belediyenin koordinasyonunda deprem hasar tahmin ve tespitleri için kamu kurumları, ilçe belediyeleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve uzman bilim insanlarından Afet Danışma Kurulu oluşturacaklarını belirten Zolan, şöyle devam etti:

"Her bir afet için öncelikli risk alanlarını ortaya koyacağız. Alternatif finansman modelleri önerilecek. Risk değerlendirme sonuçlarına göre; kentsel dönüşüm için kamunun sağladığı teşvik ve muafiyetlere vatandaşın erişimi konusunda bilgilendirme yapacağız. Kamu ve özel sektör işbirliği modelleri önereceğiz. Güçlendirme ve yeniden inşa için ulusal ve uluslararası fonların kullanımı konusunda çalışmalar yapacağız. Afet eğitim ve bilinçlendirme programları düzenlenecek. Geniş katılımlı çalıştaylar düzenleyeceğiz. Çalışmalara yönelik bilgilendirme toplantıları yapacağız."

Belediye hizmet binasını yıkarak bu alanı kent meydanına dahil edeceklerini dile getiren Zolan, yeni hizmet binasının ise mevcut binanın yanındaki otoparka yapılacağını ve bu alanda zemin etüt çalışmalarının başladığını kaydetti.

Afet Eğitim Merkezi projesini de hayata geçireceklerini belirten Zolan, Çakmak Mahallesi'nde doğal afetlerle ilgili farkındalık oluşturulması için yapacakları Afet Eğitim Merkezi'nin 4 bin 770 metrekare alana yapılacağını anlattı.

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