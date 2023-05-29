Denizli'de kaybolan 75 yaşındaki kadın için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde dün mantar toplamak için ormana gittikten sonra haber alınamayan 75 yaşındaki Ayşe Koç'un bulunması için başlatılan çalışmalara yarın sabah devam edilecek.

Gömce Mahallesi'nde dün mantar toplamak için ormana giren Ayşe Koç'tan (75) haber alamayan eşi, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Dron da kullanılan arama çalışmalarına, havanın kararması ve yağmurun da etkisiyle ara verildi.

Çalışmaların yarın sabah tekrar başlayacağı bildirildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.