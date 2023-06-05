Denizli'de jandarma ve polis ekiplerinden helikopter destekli trafik denetimi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de, polis ve jandarmanın katılımıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen denetim, Denizli-Aydın, Denizli-Manisa ve Denizli-Uşak kara yolları ile kent merkezindeki kavşaklar ve trafiğin yoğun olduğu yollarda yapıldı.



Trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazalarının önüne geçilebilmesi ve yoğunluğun izlenmesi amacıyla yapılan denetime helikopter de havadan destek verdi.



İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Zeki Yalım, Jandarma Trafik Şube Müdürü Teğmen Seda Özkan, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Muharrem Koçer, ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Denetimde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler uygulama noktalarına bildirildi.

Çalışmada 200 araç denetlendi, 15 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.

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