Denizli'deki iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ve Çal ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

A.D. idaresindeki 35 HA 6069 plakalı kamyonet, Denizli-Serinhisar kara yolu Akça mevkisi yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada araç içinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

- Tüp kamyonu devrildi

T.Ç. yönetimindeki 20 ADD 090 plakalı tüp yüklü kamyonet, Çal ilçesi Kocaköy Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada sürücü T.Ç. ile yolcu konumundaki M.E. Çal Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çevreye saçılan tüpler, gerekli önlemlerin ardından başka bir kamyona yüklenerek depoya kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.