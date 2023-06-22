Denizli'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesindeki trafik kazasında sürücü ve kızı yaralandı, sürücünün eşi hayatını kaybetti.

Samanlık Mahallesi yönüne ilerleyen Harun Afacan idaresindeki 20 HY 770 plakalı hafif ticari araç, Menderes Bulvarı'nda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Afacan ile araçtaki kızı Suzan Afacan yaralandı, sürücünün eşi Köfer Afacan ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı baba ve kızı, Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

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