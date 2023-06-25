Denizli'de husumetlisini öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişinin başını taşla ezerek öldürdüğü tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Savran Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde ilerleyen G.Ö. (31) yolda motosikletiyle gitmekte olan Hüseyin Şahan'ın (33) önünü kesti.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada G.Ö. yol kenarından aldığı taşla Şahan'ın başından yaralayıp ardından tüfekle bacağına ateş edip kaçtı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Şahan'ın başının taşla ezilerek öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri G.Ö'yü yaptığı çalışmayla gözaltına aldı.

Zanlının ifadesinde Şahan'ı, eşini sürekli rahatsız ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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