Denizli'de çalıştığı çiftlikteki hayvanları çalarak satan kişi tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, Kaklık Mahallesi'nde 21 Haziran'da B.B'ye ait ahırdan 28 büyükbaş hayvan çalınmasıyla ilgili soruşturma yürüttü.

Hayvanların çiftlikte çalışan M.S. (31) tarafından çalındığı ve Bekilli ilçesinde iki kişiye satıldığı belirlendi.



Ekipler, düzenledikleri operasyonla B.B. ile birlikte ona yardımcı olduğu belirtilen L.B (34), E.S. (32) ve İ.E'yi (35) gözaltına alarak hayvanları sahibine teslim etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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