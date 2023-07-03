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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'deki Kefe Yaylası sıcaktan bunalanları ağırlıyor

AA

Denizli'deki Kefe Yaylası sıcaktan bunalanları ağırlıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bulunan Kefe Yaylası, serin ve temiz havasıyla sıcaktan bunalanlar tarafından tercih ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Yatağan Mahallesi'ndeki 1350 metre rakımlı Kefe Yaylası'nda kamp ve karavan turizmi yapılabiliyor.

Büyükşehir Belediyesince kurulan 171 bin metrekarelik alan içerisinde restoran, büfe, manav, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, 24 saat sıcak su, duş, Yörük çadırı ile 300 çadır kapasiteli kamp alanı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaylada misafirleri ağırlamaya başladıklarını bildirdi.

Kamp yapmak isteyen ya da günübirlik vakit geçirmek isteyen vatandaşların yaylaya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Zolan, "Kefe Yaylası özellikle havanın bunaltıcı sıcağından kaçmak isteyen sadece Denizli'den değil, çevre illerden de kamp severlerin önemli bir alternatifi haline geldi. Yayla kültürünün kentte çok önemli bir turizm değeri haline geldi." dedi.

Zolan, yaylanın harika doğası ve modern tesisleri ile cazibe merkezi haline geldiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Kamp yapmak, dinlenmek, sevdikleriyle rahat ve güvenli bir şekilde birlikte vakit geçirmek isteyen misafirlerimize yeni sezonda da hizmet etmeye başladık. Yayla turizminin Anadolu'da en önemli merkezlerinden biriyiz. Başta hemşerilerim olmak üzere tüm misafirlerimizi yaylalarımıza bekliyor bu eşsiz değerlerimizin keyfini yaşamaya davet ediyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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