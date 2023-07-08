Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Denizli (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bahri Çimen yönetimindeki 20 AGU 837 plakalı otomobil, Kızılcasöğüt Sanayi Kavşağı'nda Selahattin Şahan'ın kullandığı 20 LC 770 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler ile Çimen yönetimindeki otomobilde bulunan Aynur Çimen'i, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.