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        Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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        Giriş: 09.07.2023 - 17:18
        Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        İsrafil Hayta'nın (32) kullandığı 20 UE 407 plakalı otomobil, Kocabaş ile Kaklık mahalleleri arasında aynı yönde giden tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Hayta'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, cenazenin ve araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

        İsrafil Hayta'nın, Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Çardak Şubesi’nde görev yaptığı öğrenildi.

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