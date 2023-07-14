Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:19
        Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen İ.K'nin (33) evinin bulunduğu sokağa kamera yerleştirip şüpheliyi takibe aldı.

        Şüpheliye ait otomobil ilçe çıkışında durduruldu. Araçtaki aramada, bagajdaki kovanın içinde 5 kilo 50 gram esrar bulundu.

        Sokağa yerleştirilen kameraya ait görüntülerde, İ.K'ye içinde esrar bulunan kovayı babası Ö.K'nin (66) traktörle getirip verdiği tespit edildi. Tedavi için hastanede bulunduğu belirlenen Ö.K. hakkında da gözaltı kararı verildi.

        Zanlıların ev ve bahçelerindeki aramalarda, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca, silahlara ait 5 fişek ile 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Merkezefendi'ye Fenerbahçe'den transfer
        Merkezefendi'ye Fenerbahçe'den transfer
        15 Temmuz kahramanı, otobüs kaptanı oldu
        15 Temmuz kahramanı, otobüs kaptanı oldu
        Denizli'de, gazino önünde 2 grubun silahlı çatışmasında 1 ölü, 2 yaralı
        Denizli'de, gazino önünde 2 grubun silahlı çatışmasında 1 ölü, 2 yaralı
        Orman Genel Müdürü Karacabey, helikopter kazasından yaralı kurtulan Rus pilotu ziyaret etti
        Orman Genel Müdürü Karacabey, helikopter kazasından yaralı kurtulan Rus pilotu ziyaret etti
        Merkezefendi'de 2 veda daha
        Merkezefendi'de 2 veda daha
        Boşandığı eşini öldürüp ormana gömen sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Boşandığı eşini öldürüp ormana gömen sanığa ağırlaştırılmış müebbet