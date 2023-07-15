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        Denizli'de 26 hırsızlığın faili olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 13:34
        Denizli'de 26 hırsızlığın faili olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde 26 ayrı hırsızlık suçundan aranan 17 yaşındaki hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

        Buldan ilçesinde O.T'nin evindeki altın ve paraların çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının 17 yaşındaki C.B. olduğu belirlendi.

        Takibe alınan zanlı, İzmir'in Kiraz ilçesinde yakalandı.

        Denizli'ye getirilen ve ifadesi alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Zanlının, İzmir, Manisa, Denizli ve Çanakkale'de 25 farklı hırsızlık suçundan daha arandığı tespit edildi.

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