Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, vatandaşlar mehter takımının marşlarını dinledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, törende yaptığı konuşmada, Denizlililerin 15 Temmuz gecesi milli mücadele ruhuyla sokaklara indiğini söyledi.

Türk milletinin darbe girişimine karşı göğsünü siper ettiğini aktaran Zolan, "Kimisi canını verdi, kimisi gazi, kimisi şehit oldu. 15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değil, farklı bir yöntemle bir haçlı seferidir. Biz uyanık olacağız. Bu saldırılar bitmez. Yari güzel olanın başı beladan kurtulmaz. Bizim yarimiz Anadolu'muz güzel. Hedeflerimiz çok güzel. Gönül coğrafyamıza, tüm dünyadaki mazlumlara destek veren bir ülkeyiz." dedi.

Konuşmaların ardından sala okunup dua edildi.

- Çivril ilçesinde de tören düzenlendi

Çivril ilçesinde de program gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Niyazi Vural, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u anlamanın ve çocuklara anlatmanın önemli olduğunu vurguladı.

Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut da 15 Temmuz'da bir taraftan 251 vatandaşı kaybetmenin derin üzüntüsü yaşanırken, bir taraftan da eşine az rastlanır bir kahramanlığa şahit olmanın gururunun yaşandığını aktardı.

Konuşmaların ardından mehter takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.