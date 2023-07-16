Denizli'de tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde tırla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Duran (63) idaresindeki 45 KB 5835 plakalı traktör, Kaklık Mahallesi'nde O.A'nın kullandığı 20 BKJ 56 plakalı tırla çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Duran'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Duran'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü O.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.