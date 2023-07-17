Denizli'deki Topuklu Yaylası'nda "Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem Etkinliği" yapıldı
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Topuklu Yaylası'nda, gök bilimci Prof. Dr. Ethem Derman'ın ismini taşıyan gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirildi.
Bu sene ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe 400'ü çocuk olmak üzere 1700 astronomi meraklısı katıldı.
Gökyüzü gözlem etkinliğine katılanlar farklı büyüklük ve tipte alana kurulan teleskoplarla gökyüzünü inceledi.
Program kapsamında astronomi konularında sunumlar, atölye çalışmaları ve yarışmalar yapıldı.
Prof. Dr. Ethem Derman da katılımcılara astronomi konusunda bilgiler verdi.
"Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkları Komitesinin" üyesi Micheal Rymer de, alanda inceleme yaptı.