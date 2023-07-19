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        Çivril'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 14:15
        Çivril'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.

        Alınan bilgiye göre, Özdemirci Mahallesinde tarladan dönen İlhan Kan (52) idaresindeki 20 LH 845 plakalı traktör, Dede önü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Kan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kan'ın cenazesi, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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