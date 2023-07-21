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        Denizli'deki 25 su kaynağına 765 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:16
        Denizli'deki 25 su kaynağına 765 bin sazan yavrusu bırakıldı

        DENİZLİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Denizli'deki 25 su kaynağına, toplam 765 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        Sazan yavrularının Çivril Işıklı Gölü'ne bırakılması işlemine, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar da katıldı.

        Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkların Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde üretildiğini belirtti.

        Projenin vatandaşların ucuz ve kaliteli balığa erişimi açısından da önemli olduğunu dile getiren Çınar, 300 bini Işıklı Gölü olmak üzere kentteki 25 su kaynağına toplam 765 bin sazan yavrusu bırakıldığını söyledi.

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