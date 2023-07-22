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        Denizli'de şarampole devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 20:00
        Denizli'de şarampole devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde şarampole devrilen otobüsteki 1'i çocuk 15 kişi yaralandı.

        Ahmet Merç idaresindeki 63 AFU 453 plakalı işçileri taşıyan otobüs, Şapçılar Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve çevre ilçelerden sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 1'i çocuk 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Otobüstekilerin Şanlıurfa'dan Denizli'ye mevsimlik iş için gelen ve mesire alanına giden işçiler olduğu öğrenildi.

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