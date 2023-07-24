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        Denizli'de banyoda düşen genç öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:59
        Denizli'de banyoda düşen genç öldü

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde evinin banyosunda düşen 23 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde eve giden sağlık ekibi, Muhammet Erdoğan'ın (23) hayatını kaybettiğini belirledi.

        İfadesi alınan arkadaşları, kamu kurumunda memur olarak çalışan Erdoğan'ın banyoda düştüğünü, ayağa kalkıp geldiği salonda bir kez daha baygınlık geçirdiğini, kendine gelemeyince 112 Acil Çağrı Merkezini aradıklarını anlattı.

        Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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