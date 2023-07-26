Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Denizli'de kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 15:49
        Denizli'de kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde kayıp ihbarı üzerine arama çalışması yürütülen 100 yaşındaki Alzheimer hastası Ayşe Uram, evinden 3 kilometre uzakta yaklaşık 28 saat sonra bulundu.

        Belenköy Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde oğluyla yaşadığı evden ormanlık alana ot toplamak için çıkan Ayşe Uram'ın geri dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı merkezine yardım talebinde bulundu.

        Bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 28 saattir dron destekli arama çalışması yapan ekipler, Uram'ı evinden yaklaşık 3 kilometre uzakta ormanlık alanda buldu.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen Uram, tedbir amaçlı Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"

        Benzer Haberler

        Denizli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Denizli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Denizli'de yaralı bulunan yabani kuşlar tedavi edilip doğaya salındı
        Denizli'de yaralı bulunan yabani kuşlar tedavi edilip doğaya salındı
        Kale'de oluşturulan lavanta bahçesi misafirlerini bekliyor
        Kale'de oluşturulan lavanta bahçesi misafirlerini bekliyor
        Denizli'de bacağına mermi isabet eden çocuk yaralandı
        Denizli'de bacağına mermi isabet eden çocuk yaralandı
        Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Denizli'de banyoda düşen genç öldü
        Denizli'de banyoda düşen genç öldü