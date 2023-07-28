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        Denizli'de çıkan yangında bir ev ve ağaçlık alan yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 22:31
        Denizli'de çıkan yangında bir ev ve ağaçlık alan yandı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan yangında zarar gören ağaçlık alandaki bir ev yandı.

        Çatlar Mahallesi Ahmetçik Parkı yakınlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bu alandaki kullanılmayan bir eve de sıçrayan yangın dolayısıyla bölgeye itfaiye ekipleri ve Çivril Belediyesine ait su tankeri gönderildi.

        Yangın, gelen ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü. Olayda, söz konusu ev yandı, ağaçlık alan da zarar gördü.

        Ekiplerin soğutma işlemlerinin devam ettiği yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

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