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        Denizli'de devrilen traktörün altına kalan sürücü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 21:53
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        Denizli'de devrilen traktörün altına kalan sürücü öldü
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Güney ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Mustafa Kuru'nun (60) kullandığı plakası öğrenilemeyen inşaat malzemesi yüklü traktör, Yeni Mahalle'de römorkunun devrilmesiyle ters döndü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, önce römorku sonra kendisi devrilen traktörün sürücüsünün aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

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