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        Denizli'de jandarma komandolar yangın riskine karşı devriye görevi yürütüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 12:34
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        Denizli'de jandarma komandolar yangın riskine karşı devriye görevi yürütüyor
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'de ormanlık alanların yoğun bulunduğu ilçelerde jandarma komando ve asayiş timleri devriye görevini sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi ile jandarma asayiş ekipleri, Çivril, Tavas, Kale, Beyağaç, Honaz, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde yangın riskine karşı önleyici tedbirler alıyor.

        Yaklaşık 50 komando, kent genelindeki ormanlık alanlarda olası yangınlara karşı tam teçhizatlı devriye görevi yapıyor.

        Komandolar, özellikle Çivril ilçesindeki 2446 rakımlı Akdağ'ın zirvesine kadar çıkarak, yangın riskine karşı gözetleme ve kontrol çalışması yürütüyor.

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