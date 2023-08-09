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        Kale biberi, bu yıl 27'ncisi düzenlenecek festivalle tanıtılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 12:37
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        Kale biberi, bu yıl 27'ncisi düzenlenecek festivalle tanıtılacak
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde mikroklima özelliği gösteren bölgelerde yetiştirilen tescilli Kale biberinin tanımı amacıyla düzenlenen "27. Geleneksel Biber Festivali" 11-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu düzenlenecek festival kapsamında "En İyi Kale Biberi" yarışması yapılacağını, sanatçılar Zeynep Casalini ve İrem Derici'nin konser vereceğini bildirdi.

        Sağınç, festivalin son gününde yaklaşık 600 pehlivanın katılımıyla yağlı pehlivan güreşlerinin gerçekleştirileceğini, festivalin tanıtım için büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek vatandaşları festivale davet etti.

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