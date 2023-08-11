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        Kale Biber Festivali'ndeki konser programları iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 12:18
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        Kale Biber Festivali'ndeki konser programları iptal edildi
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Geleneksel Biber Festivali kapsamında planlanan halk konserleri Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri sonrası iptal edildi.

        Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, yaptığı açıklamada aralarında Denizli'nin Buldan ilçesinden Uzman Çavuş Kemal Özek'in (26) de bulunduğu şehadet haberlerinin kendilerini üzdüğünü, festival kapsamında bugün düzenlenmesi planlanan Zeynep Casalini ve yarın planlanan İrem Derici konserlerini iptal ettiklerini bildirdi.

        Şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, silah arkadaşları ve tüm Türk milletine sabır ve başsağlığı dilediklerini kaydeden Sağınç, festival kapsamındaki Kale Biberi Yarışması ve Yağlı Pehlivan Güreşlerinin ise planlandığı şekilde yapılacağını kaydetti.

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