Denizli'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Enver Birsin (55) yönetimindeki 20 AJT 327 plakalı tarım işçilerinin taşıyan açık kasa kamyonet, Yahşiler Mahallesi Seki mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada açık kasada bulunan işçilerden Havane Örgen (55) olay yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan sürücü Birsin ile araçta bulunan Cennet Hanım İnce (53), Nadide Kömür (48), İlknur Atalay (48) ve Ayşe Birsin (54) sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.