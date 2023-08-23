Denizli'de kan gütme saikiyle işlendiği öne sürülen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde iki gencin öldürülüp cesetlerinin su kuyusuna atılmasıyla ilgili tutuklanan Mustafa Akköse'nin 25 yaşındaki kardeşinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, Aşağı Mahalle'deki bir leblebicide çalışan Kemal Akköse'nin otomobiline binmesi, buraya koşarak gelen kişinin, sürücü koltuğunda oturan Akköse'ye yakın mesafeden tüfekle ateş etmesi yer alıyor.

- Olay

Serinhisar'da geçen yıl Hasan Akköse (19) ile İsmail Yalçın'ın (17) tüfekle öldürülüp cesetlerinin su kuyusuna atılmasıyla ilgili tutuklanan Mustafa Akköse'nin (34) 25 yaşındaki kardeşi Kemal Akköse, 10 Ağustos'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hasan Akköse'nin babası Yaşar Akköse, annesi Aynur K. "kan gütme saikiyle öldürmeye azmettirme suçundan" tutuklanmış, 2 amcası adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra yakalanan ve cinayeti işlediği tespit edilen Şakir H. (22) de tutuklanmıştı.

Annenin cinayetten önce sosyal medya hesaplarından oğlunun fotoğraflarını paylaşarak, "Söz intikamını alacağım oğlum", cinayetin ardından ise "Biz, bize yapılanı unutmayız" şeklinde paylaşımlar yaptığı görülmüştü.