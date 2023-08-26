İkinci üniversite okuma hayali 56 yaşında gerçek oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 56 yaşındaki gazeteci yazar ve şair Ekrem Kaftan, ikinci üniversite hayalini Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanarak gerçekleştirdi.

Tavas ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'nde yaşayan Kaftan, emekliliğinin ardından mahallesine bir kütüphane kurdu. Hayalini kurduğu ikinci üniversite için sınava burada hazırlanan Kaftan, ilk tercihi olan Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı.

Kaftan, AA muhabirine, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulunu bitirdikten sonra iş hayatına atıldığını ancak ikinci bir üniversite okumanın hep hayalini kurduğunu söyledi. Kayıt yaptıracağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Kaftan, şöyle dedi:

"Bu sahada insanlarımıza faydalı olabileceğimi düşünerek, ilahiyatı tercih ettim. Bu sene girdiğim imtihanda da başarılı oldum. Allah da nasip etti. İnşallah Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesini örgün eğitim olarak bitirmeyi Allah nasip ederse de üniversitede hoca olarak kalmayı düşünüyorum."

Kaftan, sınavlara kitap okumadan hazırlanan birisinin geçici bir süre belki başarı gösterebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sürekli başarı sürekli okumakla elde edilir. Üniversiteyi aslında birinci olarak bitirmeyi çok isterim. Orada üniversite birincisi olarak kürsüye çıkıp milletimize mesaj vermek isterim. Bunun için de inşallah sonuna kadar gayret edeceğim. Yeni başlayan bir üniversite öğrencisiyle aynı şartlarda üniversiteye devam edeceğiz. Derslere gireceğim, imtihanlara gireceğim. Onlar ilk anda bizi kendilerine hoca olarak yani o üniversiteyi hoca olarak geldiğimizi düşünecekler ama benim talebe olduğumu görünce biraz daha şaşıracaklardır."