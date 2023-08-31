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        Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 13:06 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:27
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        Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve babası hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Nurullah Özkan (28) idaresindeki 64 AH 478 plakalı otomobil, Denizli-Afyonkarahisar kara yolu yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile babası Halil İbrahim Özkan (63) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Elif Özkan (30) ve Ecrin Yağmur Özkan (20) sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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