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        GÜNCELLEME - Denizli'de kum yüklü kamyon otobüse çarptı, 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 07:07 Güncelleme: 02.09.2023 - 07:07
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        GÜNCELLEME - Denizli'de kum yüklü kamyon otobüse çarptı, 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde kum yüklü kamyonun karşı şeride geçerek otobüse çarpması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.

        B.A. idaresindeki 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki İ.S'nin kullandığı 48 E 4505 plakalı otobüse çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Devrilerek yan yatan otobüsteki 5 kişi kaza yerinde, bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otobüsteki 40 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Otobüsün İzmir'den Kayseri'ye düğüne gidenleri taşıdığı, yaşamını yitirenlerin arasında polis memurunun da olduğu öğrenildi.

        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

        Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan kara yolu, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

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