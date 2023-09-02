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        GÜNCELLEME 3 - Denizli'de kamyonun otobüse çarpması sonucu 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:25
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        GÜNCELLEME 3 - Denizli'de kamyonun otobüse çarpması sonucu 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde kum yüklü kamyonun karşı şeride geçerek otobüse çarpması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.

        B.A. idaresindeki 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki İ.S'nin kullandığı 48 E 4505 plakalı otobüse çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Devrilerek yan yatan otobüsteki 5 kişi kaza yerinde, bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücüler ile otobüsteki 40 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Otobüsün İzmir'den Kayseri'ye düğüne gidenleri taşıdığı, yaşamını yitirenlerin arasında polis memurunun da olduğu öğrenildi.

        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

        Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan kara yolu, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurdu.

        - 6 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı

        Kazada kaybeden Ümran Yıldız, polis memuru Birol Küçük, Engin Güler, Bahar Şahar, Emel Özcan ve Derya Can'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı.

        Cenazeler ailelerine teslim edildi.

        - "Direksiyon kilitlendi"

        Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü B.A, taburcu edilmesinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Sürücünün ifadesinde, kazadan dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, "Normal yolumda ilerlediğim sırada birden direksiyon kilitlendi. Kamyonun hakimiyetini kaybettim. Her şey benim kontrolümün dışında yaşandı. Otobüse arkasından çarptıktan sonra kamyon da yan devrildi. Sonrasını hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.

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